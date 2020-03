12 morts et 15 blessés sur les routes en 48 H (PC)

Le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya de M’Sila où 5 personnes sont décédées dans un accident impliquant un camion et un véhicule léger, survenu sur la route nationale RN 89 dans la commune d’El Hamel, daïra de Boussaâda.

Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer les premiers soins à 54 personnes incommodées par le monoxyde de carbone (Co) émanant d'appareils de chauffages et de chauffe-eaux à travers les wilayas de Batna, Constantine, Médéa, Tébessa, Sétif, M’Sila, Tlemcen, El Bayadh, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi et Souk-Ahras, selon la même source qui déplore la mort d'un homme âgé de 45 ans intoxiqué par le gaz à Oum El Bouaghi.

La direction générale de la protection civile rappelle, à ce titre, la nécessité de prévenir l’intoxication au monoxyde de Carbone par "une bonne ventilation de domicile, deux fois par jour pendant 10 mn, matin et soir" et de "ne jamais obstruer les grilles d'aération".