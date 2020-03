L'ancien DGSN Bachir Lahrache n'est plus Publié Le : Samedi, 28 Mars 2020 13:56

En cette circonstance douloureuse, le DGSN, Khalifa Ounissi, a présenté à la famille du défunt, en son nom et au nom du corps de la Sûreté nationale, ses sincères condoléances et sa compassion, priant Dieu, Tout puissant, d'accorder au défunt sa Sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste Paradis, et de prêter patience et réconfort à sa famille".

L'enterrement du défunt aura lieu samedi après la prière du Dohr au cimetière de Garidi à Alger.

APS