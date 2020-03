Trois narcotrafiquants interpellés en possession de plus de 125 kg de Kif ( MDN)

Trois narcotrafiquants ont été arrêtés Samedi, à Naâma à l’Ouest du pays et à Ain Defla , a indiqué le MDN dans un communiqué . L’opération réalisée par l’ANP en coordination avec les services des douanes , a permis la saisie de 125,5 kg de Kif traité .

En outre, des détachements de l’ANP ont intercepté à Tamanrasset , Adrar et Tindouf , 9 personnes et saisi 5 véhicules et 2 camions chargés de 32 tonnes de denrées alimentaires, 1000 litres de l’huile de table, 10 marteaux piqueurs, 6 groupes électrogènes. Selon la même source, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté à Oran , trois criminels en possession de faux billets en monnaie nationale s’élevant à 4,5 milliards de centimes, et saisi 2 fusils artisanales à Biskra .

Par ailleurs, des détachements combinés de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie Nationale ont mis en échec des tentatives de contrebande de 9128 litres de carburant à Souk Ahras, Tébessa, El Tarf et Adrar .

Neila B / Redaction Web