Vol de gants médico-chirurgicaux à Constantine : 2 ans de prison ferme pour un employé du CHU

Un employé du Centre hospitalo-universitaire CHU, Dr Benbadis de Constantine a été condamné à 2 ans de prison ferme assortis d’une amende de 100.000 DA pour vol de gants médicaux et chirurgicaux, a-t-on appris jeudi auprès de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

Le mis en cause âgé de 53 ans, présenté devant des instances judiciaires en comparution directe, a été condamné à 2 ans de prison ferme et une amende de 100.000 DA pour avoir profiter de la conjoncture actuelle marquée par l’apparition du coronavirus (Covid-19) et subtilisé des gants médicaux et chirurgicaux de cette infrastructure de santé pour les vendre illicitement, a-t-on indiqué.

Selon la même source, les éléments de la sûreté de wilaya et après avoir appréhendé un mineur à la rue Abane Ramdane, au centre ville de Constantine qui vendait des gants médico-chirurgicaux ont ouvert une enquête qui a donné lieu à l’arrestation de son père qui l’approvisionnait en ces articles.

A son arrestation, le mineur était en possession de 183 unités de gants médico-chirurgicaux, selon la même source.