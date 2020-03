Algérie Télécom : Hamid Bessalah désigné président du Conseil d'administration

M. Hamid Bessalah a été désigné président du Conseil d'administration d'Algérie Télécom, a annoncé jeudi dernier le ministère de la Poste et des Télécommunications dans un communiqué. Cette désignation, précise le communiqué, entre dans le cadre du renouvellement des membres du Conseil d'administration de l'entreprise publique économique sous tutelle du secteur de la poste et des télécommunications. M. Bessalah a occupé, selon le communiqué, le poste de ministre de la Poste et des Télécommunications et de directeur du Centre de Développement des Technologies Avancées (CDTA), outre d'autres hautes fonctions de l'Etat. Il sera secondé dans la gestion d'Algérie Télécom par M. Mounir Djaouaher, directeur central au sein de l'entreprise, en tant que directeur général par intérim. M. Mounir Djaouaher est détenteur d'un diplôme de post-graduation en gestion des entreprises et des sciences commerciales et est conseiller formateur, jouissant de plusieurs années d'expérience en matière de gestion. «La compétence et la grande expérience de M. Hamid Bessalah ainsi que le dynamisme et la créativité d'un jeune cadre de l'entreprise permettront de donner un nouveau souffle au développement des télécommunications en Algérie», souligne encore le communiqué.