Sahara occidental occupé : Plus d'un millier de colons marocains retournent dans leur pays

Plus de 1.200 Marocains ont quitté la ville sahraouie occupée de Dakhla, au sud-ouest du Sahara occidental au cours des dernières heures en raison de la propagation du coronavirus, rapportent jeudi plusieurs sources médiatiques. Des sources médiatiques sahraouie sur place ont rapporté que "28 bus, envoyés par le gouvernement marocain pour évacuer ses citoyens, sont arrivés dans la ville sahraouie pour transporter plus d'un millier de colons marocains". Sur les réseaux sociaux, des photos de dizaines de colons marocains dans la ville de Dakhla, dans le sud du Sahara occidental occupé, ont été largement diffusées. Les colons marocains étaient en route pour rentrer, via la station terrestre de la ville de Dakhla, dans leurs villes natales du Royaume du Maroc. Ces photos ont déclenché une vague de commentaires sur les réseaux sociaux, parmi ceux qui considéraient cela comme un retour réaliste compte tenu du fait que les colons marocains n'étaient pas convaincus de la propagande de la Marche verte organisée par le Maroc il y a 44 ans pour occuper le Sahara occidental.