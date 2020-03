«Saidal» : Renforcement de la production de médicaments

Le Groupe public Saidal a pris des mesures urgentes pour renforcer sa production de médicaments qui réduisent les symptômes du Coronavirus, et ce, dans le cadre de ses efforts pour faire face à cette pandémie, a indiqué, jeudi un communiqué du Groupe.

Le Groupe a produit et distribué plus de deux millions d'unités de Paracétamol (500 mg et 1 g) et 500.000 unités de vitamine «C» aux différents centres de distribution dans le sud centre, l'est et l'ouest du pays, a précisé un communiqué du ministère de l'Industrie et des Mines publié sur sa page officielle Facebook. Ces quantités devront couvrir les besoins pour une période de six mois en Paracétamol et neuf mois en vitamine «C», a rassuré la même source.

Le Groupe Saidal a également entamé, pour la première fois, la fabrication de désinfectants et de gel hydro-alcoolique pour contribuer à répondre, en partie, à la forte demande sur ce produit recommandé pour la prévention de la contamination par le Coronavirus. Le premier lot de production est estimé à 20.000 flacons de 1 litre en attendant de produire, dans une deuxième phase, des flacons de 100 ml et 200 ml.

En vue de lutter contre la pandémie du Coronavirus, les entreprises publiques économiques affiliées aux groupes industriels ont rapidement adapté leurs activités et multiplié leurs capacités de production en guise de solidarité pour sortir de cette situation difficile.