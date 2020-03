Facebook : Une page pour approvisionner les citoyens en gaz butane

Le district carburant GPL relevant de l’entreprise Naftal-Blida a ouvert une page facebook visant à faciliter l’approvisionnement des citoyens en bonbonnes de gaz butane, en guise de mesure exceptionnelle, due au confinement total imposé à la wilaya depuis hier mardi, à cause de la propagation du coronavirus, a-t-on appris, mercredi, auprès du directeur de l’unité, Mohamed Salim. "Pour faire face à la situation de confinement total imposée à la wilaya pour une durée de 10 jours, le district carburant Naftal- Blida a procédé à l’ouverture d’une page facebook destinée à l’accueil des demandes des citoyens relatives à leur approvisionnement en bonbonnes de gaz butane", a indiqué à l’APS Mohamed Salim. Il a assuré que l’entreprise assurera l’acheminement des bonbonnes de gaz jusqu’aux domiciles des citoyens qui en exprimeront la demande, afin d’éviter leur déplacement vers les points de vente, qui demeurent ouverts, en cette conjoncture sanitaire difficile traversée par la wilaya, imposant aux citoyens de rester chez eux, sauf nécessite extrême, a-t-il souligné. Le prix réglementaire de la bonbonne de gaz est de 200 DA l’unité, a-t-il fait savoir, en outre. Des numéros de téléphone, le 025.30.00.05 et le 25.30.06.08 sont mis à la disposition des présidents des communes et des quartiers pour introduire leurs demandes en la matière, est-il signalé. A noter que les services de la wilaya de Blida ont annoncé, hier mardi, une série de mesures visant à garantir les besoins de base des citoyens, en produits alimentaires, d’hygiène et de désinfection, et en couverture médicale, notamment.