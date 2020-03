Bouguera : saisie de produits alimentaires d’une valeur de cinq millions de dinars

La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Bouguera (est de Blida) a procédé à la saisie d’importantes quantités de produits alimentaires, d’une valeur globale de cinq millions de dinars, a indiqué, jeudi, un communiqué de ce corps sécuritaire. Selon le document, des produits alimentaires d’une valeur globale de cinq millions de dinars ont été saisis par la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Bouguera, en coordination avec les agents de la direction du Commerce. Ces produits alimentaires étaient stockés de façon illégale, a-t-on ajouté de même source, signalant la délivrance, à l’issue de cette saisie, d’un nombre de contraventions relatives à l’«absence du registre du commerce, et l’absence de factures d’achat de ces produits». Cette opération s’inscrit au titre des efforts de lutte contre la spéculation et la hausse des prix, en cette période difficile traversée par le pays, marquée par le risque de propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), est-il signalé dans le même communiqué, assurant la mobilisation de tous les moyens matériels et humains de la Gendarmerie nationale dans la lutte contre spéculation.