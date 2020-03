Lutte contre spéculation: Plus de 700 tonnes de semoule , farine et blé saisies (GN)

Les différents services de la Gendarmerie Nationale (GN) ont renforcé la lutte contre la spéculation ces derniers jours . Selon un bilan de la cellule de la communication de cette institution, 979 spéculateurs ont été interpellés suite au traitement de durant les 4 derniers jours soit durant la période allant du 22 au 25 mars .

Lors de ces opérations, les gendarmes ont procédé à la saisie de 2010,782 tonnes des différentes conserves , plus de 414 tonnes de farine, prés de 170 tonnes de semoule , plus de 79 tonnes de blé tendre et plus de 17 tonnes de blé dur ainsi que plus de 7 tonnes d’orge et prés de 35 tonnes de mais. Les mêmes services ont saisi en 4 jours, une quantité de plus de 110 tonnes de pâtes.

En outre, une quantité de plus de 5 tonnes de lait en poudre ,destiné à la spéculation a été saisie . A cela s’ajoutent, des quantités importantes de dattes , sucre,

Par ailleurs, les gendarmes ont déjoué des tentatives d’inonder le marché informel de produits pharmaceutiques de protection dont prés de 215 000 unités de médicaments , 196 000 unités de gel antiseptique et 134 500 unités de gants chirurgicaux ainsi que 707unités de masques.

Neila Benrahal/ Rédaction Web