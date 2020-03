Automobile : Renouvellement automatique des contrats d’assurance dans la wilaya de Blida

Les contrats d’assurance automobile seront renouvelés automatiquement au profit des assurés de la wilaya de Blida où le confinement total a été instauré en raison de la propagation du Coronavirus, a indiqué hier l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR) dans un communiqué. Dans le cadre de la solidarité des sociétés d’assurance avec les populations touchées présentement par la situation sanitaire que traverse le pays, que «nous souhaitons la plus courte et la moins dommageable possible», et dans le respect des directives édictées par les pouvoirs publics, pour faire face à l’épidémie du Coronavirus (COVID-19), l’UAR a informé «qu’un service minimum est assuré au niveau de toutes les agences des sociétés d’assurance pour répondre aux besoins assuranciels des clients». S’agissant des assurés de la wilaya de Blida où le confinement total a été instauré, il a été décidé, en accord avec le ministère des Finances, que les contrats d’assurances automobile qui expirent à compter du 24 mars 2020 sont renouvelés automatiquement jusqu’à sept (07) jours après la date d’expiration du confinement, a rassuré l’UAR. La période de sept (07) jours permettra aux assurés de renouveler leur contrat en s’acquittant de la prime totale, y compris celle portant de la période de prorogation, a expliqué la même source. S’agissant du délai de déclaration d’un sinistre automobile, «il est différé jusqu’à dix (10) jours après la date d’expiration du confinement».

Ces mesures seront reconduites en cas de prorogation de la période du confinement, selon l’UAR qui rassure que les assurés pourront contacter les sociétés d’assurance qui demeurent mobilisées à l’effet de prendre en charge toute demande de précision ou information.