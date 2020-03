Algérie Télécom : Plus près de la clientèle

Contrairement à ce qui a été annoncé par certains médias et les réseaux sociaux concernant une supposée coupure d’internet au niveau national, Algérie télécom dément ces allégations et assure sa clientèle qu’aucune coupure n’est programmée. Contacté par nos soins pour avoir de plus amples informations sur les mesures prises par AT en ces temps de Coronavirus, le conseiller chargé de la communication institutionnelle d’Algérie Télécom assure que l’opérateur historique ne procédera à aucune coupure des lignes téléphoniques fixes pour les factures impayées et appelle les citoyens à rester vigilants contre toutes informations non confirmées. Abderaouf Hammouche notera qu’en ces moments difficiles il faut faire preuve de bienveillance et de solidarité , rappelant qu’Algérie Télécom a pris une série de mesures pour assurer la sécurité et le confort de ses clients en cette période de crise sanitaire mondiale. « A compter du 19 mars et pour une durée de 30 jours, notre entreprise fait bénéficier d’avantages sur ses offres Idoom Internet et Idoom fixe pour tout paiement en ligne », a-t-il précisé, ajoutant que pour les trois offres Idoom fixe, en plus de l’illimité vers le réseau local et national, un bonus conséquent de 30 minutes vers les réseaux nationaux est offert. S’agissant de l’offre Idoom Internet, l’entreprise offre jusqu’à 6 jours de connexion supplémentaires pour tout rechargement sur Idoom ADSL et Idoom Fibre ainsi que 10 go de volumes supplémentaires pour tout rechargement sur les offres Idoom 4GLTE. Hammouche a insisté sur la nécessité de payer à distance l’ensemble des transactions et rappelé que le service de paiement en ligne est disponible, à tout moment sur l’espace client du site web d’AT et que les opérations de paiement peuvent se faire instantanément par cartes CIB et Eddahabia. En cas de problème, le service client est mobilisé afin de parer à toute éventualité en cette période exceptionnelle. « Nos équipes sont joignables sur le numéro 12 et répondront à toutes les questions de nos clients », rassurant les Algériens sur la continuité du service d’Algérie Télécom qui n’a pas drastiquement réduit son personnel.

Sami Kaidi