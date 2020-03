18 narcotrafiquants arrêtés en 24h en possession de plus de 600 kg de drogue et 10000 comprimés psychotropes (MDN)

Trois narcotrafiquants ont été arrêtés et une grande quantité de kif traité s’élevant à 611 kg a été saisie au Sud-Ouest, a indiqué Mercredi, le MDN, dans un communiqué.« Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays. L’opération a été réalisée par un détachement combiné de l'ANP a arrêté en coordination avec les services des Douanes à Naama », a précisé la même source.

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a arrêté en coordination avec des éléments de la Gendarmerie Nationale à Sétif , 8 narcotrafiquants et saisi 85290 comprimés psychotropes, quatre véhicules et une somme d'argent s'élevant à 4 milliards de centimes. En outre, d’autres détachements de l'ANP ont appréhendé, à El-tarf et Constantine ,8 narcotrafiquants en possession de 8076 comprimés psychotropes.

Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Djanet en et Tamanrasset , 223 individus et saisi 35 groupes électrogènes, 21 marteaux piqueurs et 1600 litres de carburants destinés à la contrebande. Selon le MDN, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont appréhendé, en coordination avec les services de la Sûreté Nationale à Adrar , 3 contrebandiers et saisi 114,9 tonnes de denrées alimentaires. De même, 27 migrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à In-Amenas .

NB/ Rédaction Web