Décès d’Azzedine Boukerdous : Le Président de la République présente ses condoléances à la famille du défunt

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, hier, un message de condoléances à la famille du défunt Azzedine Boukerdous, ancien directeur général du quotidien Echaâb, dans lequel il a salué ses qualités et ses actions au service de l'Algérie.

"Suite au décès du journaliste Azzedine Boukerdous, ancien directeur général du quotidien Echaâb, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt dans lequel il a salué ses qualités et ses actions au service de l'Algérie et en faveur de sa défense à travers sa plume et par ses écrits, notamment lorsque les ennemis se sont acharnés contre elle, en témoignent ses collègues et ceux qui ont travaillé sous sa direction", indique un communiqué de la Présidence de la République.

Le Président de la République a présenté ses "sincères condoléances" à la famille et aux proches du défunt, priant Dieu Tout-Puissant de "lui accorder Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste Paradis et de prêter réconfort à sa famille. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons".