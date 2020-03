Biskra : Le moudjahid Mohamed Hadri n’est plus

Le moudjahid Mohamed Hadri est décédé mardi matin à l’âge de 86 ans à l’hôpital Ziouchi-Mohamed de la ville de Tolga (40 km à l’ouest de Biskra), a appris l’APS auprès de sa famille.

Selon Mohamed Kouidri, un de ses proches, le défunt a rendu l’âme aux urgences de l’hôpital de Tolga, où il a été évacué à la suite d’un malaise.

Né en 1934 à Foughala, Hadri a rejoint les maquis en 1956 avec d’autres étudiants fréquentant avec lui l’institut Abdelhamid Benbadis de Constantine et fut un des artisans de la mobilisation des étudiants à la grève générale et à rejoindre les maquis de la révolution. Dans la wilaya VI historique, il devient membre du bureau de commandement et participa à la rédaction d’opuscules destinés aux moudjahidine dont "Echo des montagnes".

Au lendemain de l’indépendance, il devient membre de la mouhafadha du FLN et crée une association de valorisation du patrimoine historique national et du mouvement nationaliste.

Le défunt a été inhumé hier après la prière d’El Asr au cimetière de Bordj Benazouz.