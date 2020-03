PCH : Disposée à recevoir les dons en produits pharmaceutiques

La Pharmacie Centrale des Hôpitaux (PCH) met à la disposition des personnes morales et physiques voulant faire don de produits pharmaceutiques dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Coronavirus, ses infrastructures de stockage.

"Nous apprenons que des personnes morales et physiques, dans un élan de solidarité citoyenne, ont fait part de leur volonté de faire don de produits pharmaceutiques aux institutions chargées de la lutte contre l'épidémie de Coronavirus", indique la PCH dans un communiqué, soulignant qu'"elle met à leur disposition ses hangars et ses aires de stockage".

La PCH sise route de wilaya 11 Oued Smar (Alger), tout en remerciant les gens de "bonne volonté" porte à leur aimable connaissance que "ses hangars et ses aires de stockage sont ouverts à toute heure de la journée et de la nuit y compris les vendredis et samedis".

La PCH précise également qu'elle dispose de cinq annexes régionales "tout aussi disposées à recevoir leurs dons"

- Alger : Tél 023 92.05.10/14

Fax 023 92.05.15

- Oran: Tél 041 82.60.07

Fax 041 82.60.10

- Annaba: Tél/Fax 038 59.13.95

- Biskra: Tél/Fax 033 65.45.51

- Béchar: Tél/Fax 049 20.09.68

Adresse mail: HYPERLINK "mailto:pchalger@yahoo.fr" pchalger@yahoo.fr.