Blida : Fermeture de tous les commerces à l’exception des locaux d’alimentation

La wilaya de Blida a émis une nouvelle décision préventive portant sur la fermeture de tous les commerces, à l’exception des locaux de vente d’alimentation générale, jusqu’à nouvel ordre, dans le but de freiner la propagation du Covid-19, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

La décision concerne tous les commerces de vente d’ustensiles ménagers, de mobilier, tissus, chaussures, habits, et autres salons de coiffure hommes et femmes, a-t-on ajouté de même source, signalant que la mesure vise à endiguer la propagation du coronavirus.

«Tout commerçant ne se conformant pas à cette décision risque des poursuites judiciaires», a prévenu la source, appelant ces derniers à faire prévaloir le sens de la responsabilité et à aider les pouvoirs publics dans leur lutte contre cette pandémie.

Toujours au titre des mesures préventives visant la préservation de la santé publique, les services de la wilaya de Blida ont, également, décidé l'«interdiction de célébration des fêtes et occasion festives au niveau des domiciles et lieux privés, à travers l’ensemble du territoire de la wilaya, jusqu’à nouvel ordre».

Cette mesure a été prise suite à l’enregistrement de cas d’infection de citoyens par le Covid-19, après avoir assisté à des fêtes de mariages célébrées dans des domiciles privés, suite à la fermeture des salles de fêtes.

Ces nouvelles décisions s’ajoutent à la série de mesures préventives prises par la wilaya de Blida. Ces mesures ont notamment englobé la fermeture des restaurants, cafés, et fast food, outre les marchés quotidiens et hebdomadaires et les jardins publics, avec la suspension de toutes les activités culturelles et scientifiques.