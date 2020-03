Carte de demandeurs d’emploi : Prorogation systématique de la validité

La validité de la carte des demandeurs d’emplois inscrits auprès des agences locales et de wilayas de l’emploi sera systématiquement prorogée, sans procéder aux mesures de renouvellement actuellement en vigueur, et ce dans le cadre des mesures préventives prises par l’Etat pour réduire la propagation du coronavirus, a indiqué un communiqué du ministère du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

«Les demandeurs d’emplois et les employeurs peuvent recourir aux services numériques que l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) met à leur disposition, via la plateforme Wassit sur le lien https/wassitonline.anem.dz, et ce pour s’inscrire, s’enquérir des offres d’emplois ou en déposer», indique-t-on de même source.