Banques et Algérie Poste : Privilégier le paiement sur Internet et via les DAB

Algérie Poste et l’ensemble des établissements bancaires ont appelé, lundi, les citoyens à privilégier le règlement de leurs factures et autres services sur Internet et le retrait d'argent sur distributeurs automatiques de billets (DAB) au lieu des guichets en agences, dans le cadre des mesures décrétées par les pouvoirs publics contre la propagation exponentielle de la pandémie COVID-19.

«Etant donnée la conjoncture exceptionnelle que vit l’Algérie, à l’instar de tous les pays du monde et qui concerne la propagation exponentielle de la pandémie COVID-19, l’ensemble de la place bancaire et Algérie Poste informe les concitoyens que tous les distributeurs automatiques de billets (DAB) ainsi que tous les terminaux de paiement électronique (TPE) acceptent désormais les deux cartes CIB et EDAHABIA», a indiqué un communiqué du Groupement d'Intérêt économique monétique (GIE Monétique).

Conseillant aux citoyens à privilégier le règlement de leurs factures et autres services sur Internet, directement depuis chez eux, Algérie Poste et l'ensemble de la place bancaire ont assuré que la liste des sites qui offrent la possibilité de payer par carte est disponible sur le site www.bitakati.dz, rubrique «où utiliser ma carte ?».

Les détenteurs des cartes CIB ou EDAHABIA ont été invités également à régler leurs achats par carte auprès des commerces de proximité. «Aujourd’hui, tous les TPE déployés au niveau des grandes surfaces et des entreprises de service public et des différents commerces, acceptent les deux cartes CIB et EDAHABIA», a précisé la même source.

Par ailleurs, les commerçants ont été appelés à proposer systématiquement le paiement par carte à leurs clients, étant donné l'avantage qu'offre ce mode dans la réduction du risque lié au contact avec les billets de banque, ainsi qu'à procéder systématiquement à la désinfection de leurs TPE, après chaque utilisation en particulier les parties touchées par les clients comme le clavier.