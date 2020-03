Groupe Hôtellerie, tourisme et thermalisme : 19 hôtels mobilisés

Le Groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT) a mobilisé 19 établissements hôteliers publics au niveau national à l'accueil des personnes placées en quarantaine, dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

Dans ce cadre, le président-directeur général du groupe public Hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT), Lazhar Bounafaâ a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que ces hôtels, répartis sur le territoire national, avaient reçu, jusqu'à ce jour, 4.448 personnes ayant été placé en quarantaine, dont des médecins, des agents de sécurité et nombre d'employés de ces hôtels. «Ainsi, 800 personnes se trouvent actuellement au niveau du complexe touristique El Andalous d'Oran et le quitteront le 31 mars courant, et le reste le 5 avril prochain», a précisé le Pdg du groupe.

Afin d'endiguer la propagation de cette pandémie, ajoute M. Bounafaâ, le groupe a consacré 19 hôtels publics au niveau national, dont l'hôtel El-Riadh, le centre de thalassothérapie, le bloc «H3» du complexe de Sidi Fredj, le complexe Corne d'or, l'hôtel El Beldj, l'hôtel Matarès de Tipaza, et le complexe touristique El Andalous d'Oran, ainsi que le complexe thermal Hammam Chellala de Guelma, l'hôtel El Rais de Bordj El Bahri d'Alger, l'hôtel El Oued et le complexe thermal Hammam Guergour de Sétif.