Tizi-Ouzou : Mobilisation des comités de village

Des comités de villages et autres organisations de la société civile à Tizi-Ouzou, se mobilisent pour faire appliquer le confinement sanitaire contre le Coronavirus des populations. Des groupe de jeunes ont, ainsi, été mobilisés par les comités de villages, où se sont portés volontaires, pour contrôler les entrées et sorties vers leurs villages, en procédant systématiquement à la désinfection des véhicules qui y arrivent et des passagers. Des appels au confinement sont lancés via hauts parleurs, pour convaincre les villageois de rester chez eux. C’est le cas à Zouvga Illilten), Maraghna (Illoula Oumalou), Taourirt Mokrane (Larbaa n’Ath Irathen) et Ath Argane (Agouni Gueghrane), Aourir, Tililit, Tasga Meloul, Ighil Bougni (Ain El Hammam), entre autres, qui ont décidé de réduire au plus urgent, les déplacements de leurs concitoyens et de contrôler voir interdire l’accès vers ces villages sauf pour les cas «d’extrême urgence». Parallèlement, et afin de venir en aide aux personnes âgées et celles ayant des maladies chroniques,des citoyens se proposes de leur livrer gratuitement à domicile, les denrées dont elles ont besoin. Des commerçants se joignent aussi à cette démarche lancée, entre autre, à Tigzirt, Ath Aissi, Souk El had (Timizart).