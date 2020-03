Oran : Des bus pour le personnel médical

Suite à la suspension de tous types de transports collectifs urbains et semi-urbains, le wali d’Oran Abdelkader Djellaoui, a mis à la disposition du personnel soignant et des travailleurs du CHU, 5 bus appartenant à l’Entreprise de transport d’Oran qui vont assurer le déplacement quotidien du personnel soignant à leur lieu de travail. L’instance compétente a défini les itinéraires de ces dessertes. La première navette démarre d’Oued Tlélat et dessert ensuite El Karma, Es Sénia et tout le trajet du tramway jusqu’à l’hôpital. La deuxième navette reliera la localité d’Aïn El Baïda au CHU en passant par la cité 1300-Logements, la place Zeddour-Brahim et Eckmühl. Le 3éme autobus traverse plusieurs points desservant essentiellement les quartiers d’Oran-Est. Il transportera les travailleurs habitant notamment la localité de Sidi El Bachir, le nouveau pôle urbain de Belgaïd, Canastel, boulevard Millénium, Es Seddikkia et Haï El Yasmine. La 4éme et 5éme navette desserviront d’autres stations d’Oran-Est et Aïn El Turck et Mers El Kébir. Selon nos informations des dispositions similaires ont été prises en vue d’assurer le déplacement du personnel soignant et les travailleurs des autres établissements hospitaliers et structures sanitaires pendant cette période.

Amel S.