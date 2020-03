Coronavirus: L'AADL prolonge les délais de paiement du loyer

La filiale gestion immobilière de l'AADL "Gest-Immo" a annoncé, dimanche, le prolongement des délais de paiement du loyer et des charges mensuelles pour une durée supplémentaire, et ce dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus.

"Cette décision vise à réduire les déplacements des bénéficiaires de logements AADL, en tant que mesure préventive visant à mettre les clients à l'abri de la propagation du Coronavirus", indique un communiqué de l'AADL publié sur sa page Facebook.

Par ailleurs, la filiale "Gest-Immo" poursuit sa campagne de désinfection, lancée ce week-end au niveau de ses cités, et ce dans le cadre d'une série de mesures de prévention prises par l'AADL en vue d'endiguer la propagation du Coronavirus, note le communiqué.Cette campagne a concerné, jusqu'à présent, les deux nouvelles cités de Sidi Abdellah et de Bouinan, la cité El Kerrouche (Reghaia) et la cité Sidi Achour (Annaba), avant de s'étendre progressivement aux autres cités "AADL" des différentes wilayas du pays", ajoute la source.Pour ce faire, tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour la

désinfection des escaliers des bâtiments, des équipements publics et des espaces environnants aux logements AADL, conclut le communiqué. (APS)