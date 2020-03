Association générale des entrepreneurs algériens : Les entreprises de bâtiment doivent libérer les employés

L’Association générale des entrepreneurs algériens a lancé un appel aux entreprises pour libérer leurs employés et ouvriers de façon progressive et ce, pour une période de 15 jours au moins, indique un communiqué de presse. «Devant la situation exceptionnelle du pays induite par l’épidémie de Covid-19, et en tant que partenaire socio-économique du gouvernement et des organisations syndicales, nous appelons les entreprises, notamment celles du BTPH, fabricants de matériaux de construction et de service, à libérer leurs employés» et appelle au maintien des salaires. Ces mesures sont édictées afin de préserver leur santé et celle de la population, explique l’AGEA qui invite également les autorités publiques, à leur tête le Premier ministre, à promulguer des ordres de service d’arrêt des travaux pour ne pas pénaliser les entreprises.

S. E.