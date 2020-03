Tizi-Ouzou : Campagnes de sensibilisation et de désinfection

Dans la ville des Genêts et dans la majorité des chefs lieux de daïras et de communes, la circulation des personnes est fortement réduite.

Tout porte à croire qu’elle le sera davantage, aujourd’hui, avec l'entrée en vigueur de l’interdiction de circulation des moyens de transports de voyageurs, assurent des représentants du mouvement associatif qui multipliaient des appels au confinement. A ceci s'ajoute la fermeture des cafétérias, restaurants, cybers-café, marchés et débits de boissons.

La prévention doit être de mise, insistent les professionnels de la santé et les citoyens mobilisés dans les différentes campagnes de sensibilisation et de désinfection menées à travers toutes les localités.

Il est constaté une mobilisation contre cette pandémie à l’initiative du mouvement associatif, les collectivités locales et les comités de villages. C’est le cas du collectif des jeunes du village Taourirt-Mokrane dans la commune de Larbaa Nath Irathen qui a appelé suite à une réunion l’ensemble des habitants à plus de vigilance et à suivre les instructions sanitaires et les gestes barrières pour limiter la propagation du Covid19.

Ainsi, il a été décidé de fermeture des cafés dans le village, l’application des mesures d'hygiène pour les commerces d'alimentation générale et boulangeries. Il s'agit aussi d'éviter les regroupements et les déplacements inutiles, d’arrêter les transports en commun (service minimum uniquement pour les urgences), la mise en place de points de filtration aux deux entrées du village.

De leurs côtés, les jeunes de Tizi-Amer dans la commune d'Ain Zaouia ont procédé, hier à la désinfection des institutions publiques. Les membres du comité du village Irehallen dans la commune de Tizi-Ouzou se sont mobilisés pour se prémunir.

Idem pour les jeunes du village Cheurfa N'Bahloul (Azzazga) qui ont organisé une opération de même genre. A Iboudraren, ce sont les éléments de la Protection civile d'Ath Ouacif, en collaboration avec les habitants de Tasaft Ougmoune et Ath Erbah, qui se mobilisent pour une vaste campagne.

Bel.Adrar