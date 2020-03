Sétif : Adhésion aux mesures préventives

Les Sétifiens ont opté pour un confinement volontaire à l’effet d’exprimer leur adhésion à toutes les mesures de lutte contre la propagation du Coronavirus. Hier, la ville était déserte hormis quelques jeunes présents dans les rues. Le professeur Ahmed Lechheb, chef de service des maladies infectieuses au CHU valorise l'attitude de la population. Il conseille un confinement total. Sans panique ni alarmisme, la conscience collective doit prévaloir au même titre que l’effort collectif dans la lutte contre la propagation de ce virus, ajoute-t-il. Cafés, restaurants et mosquées sont fermés. Les administrations poursuivent leur mission normalement dans des locaux décontaminés comme le siège de la wilaya, la poste ou les espaces publics pris en charge par les services de l’APC et de l’ECOSET. La police s’implique également et intensifie la sensibilisation veillant à décourager les phénomènes de la spéculation et de la rétention des produits alimentaires. Un effort collectif auquel se joignent des industriels qui à l’instar du groupe IRIS dont les responsables à travers un communiqué ont fait état de leur disponibilité à débloquer des moyens financiers, humains et matériels et logistiques.

F. Zoghbi