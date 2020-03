Mostaganem : 273 voyageurs en provenance de Londres placés en quarantaine (responsable)

Quelque 273 voyageurs venant d’Angleterre via l’aéroport international d’Oran "Ahmed Ben Bella" ont été placés en quarantaine au niveau du site balnéaire des "Sablettes" à Mostaganem, a indiqué samedi le directeur de wilaya de la santé et de la population, Tewfik Mohamed Khalil.

M. Khalil a indiqué, lors d’un point de presse organisée au siège de la wilaya, que ces voyageurs algériens ont été accueillis, vendredi à l’aéroport d’Oran, après leur arrivée sur un vol en provenance de Londres (Angleterre) et ont été transportés au niveau du lieu de quarantaine, l’hôtel "Zouhour" de la zone d’extension touristique des "Sablettes".L’opération de prise en charge de ces citoyens, qui se trouvaient bloqués en Angleterre, a été initiée sur les instructions des autorités supérieures du pays, dans le cadre du plan opérationnel, exécuté par le wali de Mostaganem, a ajouté la même source.

Ce groupe s’ajoute aux deux premiers groupes de voyageur, venus de France sur le vol Marseille-Lyon (278 voyageurs), via l’aéroport d’Oran, qui ont été pris en charge tôt dans la matinée du vendredi et placés en quarantaine à l’hôtel "A-Z" et "Qasr El-Mansour" de Mostaganem.

Selon M. Khalil, un plan de prévention a été initié au niveau des lieux de quarantaine, ainsi que la mise en place d’une clinique composée de deux médecins, 4 infirmiers, un psychologue et un coordinateur administratif, outre 3 ambulances et tous les moyens nécessaires pour une bonne prise en charge de ces citoyens tout au long de leur isolement ont été assurés.(APS)