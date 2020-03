Spéculation à Tizi-Ouzou

Deux individus ont été interpellés hier par les forces de la police de la sûreté de daïra de Larbaâ Nath Irathen pour activités spéculatives sur des produits de large consommation, selon un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Suite à des renseignements signalant qu'un propriétaire d'un fast-food stocke des quantités de pomme de terre à des fins spéculatives, les forces de police ont interpellé deux individus, à savoir le propriétaire du local et son associé, âgés respectivement de 32 et 23 ans. Elles ont saisi 2.475 kg de pomme de terre destinée à la vente.

Une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre de ces deux individus pour les chefs d’accusation de détention d’un stock de produit visant à encourager la hausse des prix, prise de monopole sur un produit à des fins spéculatives, et exercice d’une activité commerciale hors registre de commerce. A rappeler que la direction des services agricoles a procédé, mardi dernier, au déstockage de 4.000 quintaux de pomme de terre et ce, dans le but de baisser son prix qui avait atteint plus de 100 dinars/kg.

Bel. Adrar