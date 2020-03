El Tarf : Suspension par mesure conservatoire de quatre présidents d’APC

Les présidents d’Assemblées populaires communales (APC) d’El Tarf, Dréan, Bouhadjar et El Chatt dans la wilaya d’El Tarf, actuellement sous contrôle judiciaire, pour des affaires liées à la corruption, ont été suspendus par mesure conservatoire, apprend-t-on, jeudi, des services de la direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG). Ces élus suspendus sur décision du wali Harfouche Benarar, sont poursuivis pour, entre autres, délits de «transaction d’annexe contraire à la législation en vigueur pour l’octroi de privilèges injustifiés», de «délivrance d’attestation administratifs de complaisance» et «d’abus de fonction».