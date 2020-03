Tébessa : Plus de 100 personnes rapatriées de Tunisie confinées

Plus de 100 citoyens rapatriés de Tunisie durant la nuit de mercredi à jeudi par les postes frontaliers Bouchebka et Ras El Ayoun de la wilaya de Tébessa ont été soumis à un confinement sanitaire préventif, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Originaires des wilayas de Tébessa, Souk Ahras, Khenchela et Oum El Bouaghi, ces citoyens étaient bloqués en Tunisie suite à la décision de fermeture temporaire des frontières terrestres entre les deux pays dans le cadre des mesures préventives visant à limiter la propagation du nouveau virus Covid-19, a expliqué la même source. Une équipe médicale avait examiné ces passagers au niveau des deux postes frontaliers avant leur transfert vers des hôtels du chef-lieu de wilaya pour un confinement sanitaire de 14 jours, a précisé la source. Plusieurs équipes médicales, composées de médecins généralistes, psychologues et spécialistes en pneumologie ont été mobilisées pour assurer le suivi et les soins pendant toute la période du confinement, a-t-on souligné. De son côté, le directeur local de la santé et de la population (DSP), Saïd Belaïd, a affirmé que toutes les mesures préventives nécessaires ont été prises pour s’assurer de l’état de santé de ces citoyens et les prendre en charge au cas où une contamination au covid-19 est confirmée. Le même responsable a insisté sur la nécessité de se conformer aux mesures préventives et de limiter les déplacements pour contrer la propagation du virus Corona.