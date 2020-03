Adrar : Cinquante ressortissants étrangers évacués vers l’Europe

Cinquante (50) ressortissants étrangers travaillant au niveau des installations énergétiques dans la wilaya d’Adrar, dont l’Iranien qui s’est remis après avoir été testé positif du covid-19, ont été évacués vers Madrid (Espagne) et Paris (France), a-t-on appris jeudi dernier de la cellule de veille et de suivi de la wilaya d’Adrar. L’opération, qui s’inscrit dans le cadre des procédures de prévention enclenchées par différents secteurs contre le risque de propagation du nouveau coronavirus, a porté sur l’évacuation de ces ressortissants à bord de trois vols directs vers les destinations précitées, a précisé le wali d’Adrar, Larbi Bahloul. Dans le même cadre, se poursuivent les opérations de désinfection des lieux publics et des transports collectifs à travers l’ensemble des communes de la wilaya, pour éviter les risques de propagation du dangereux virus. Le wali d’Adrar a rassuré, par ailleurs, quant à la situation épidémiologique dans la wilaya, soulignant qu’aucun cas d’atteinte du Covid-19 n’est enregistré, excepté le ressortissant qui s’est rétabli et a quitté le pays, et les 64 personnes ayant été en contact avec ce dernier et qui sont soumis au confinement préventif.

Les services de la wilaya restent mobilisés et prêt à faire face à toute éventualité, en ce qui concerne l’évolution de la situation épidémiologique liée à ce virus, a-t-il assuré.