Coronavirus: 30 établissements hôteliers des deux secteurs mis à la disposition des Pouvoirs publics (ministère)

Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du travail familial a mis à la disposition des Pouvoirs publics, trente (30) établissements hôteliers relevant des secteurs public et privé dont la capacité d'accueil s'élève à 6.900 lits, dans le cadre des mesures préventives prises pour endiguer la propagation du coronavirus (COVID-19)."Dans le cadre de la campagne de sensibilisation initiée par le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, les opérateurs hôteliers sont appelés à adhérer activement à l'exécution du système opérationnel multisectoriel pour la prévention et la lutte contre la propagation duCoronavirus", a précisé le communiqué.

Le ministère a relevé "une forte adhésion et de façon volontaire des opérateurs hôteliers à cette démarche, en mettant à la disposition des Pouvoirs publics, 30 établissements hôteliers relevant des deux secteurs (public et privé) dont la capacité d'accueil s'élève à 6.900 lits", a ajouté le document.

Le ministère du Tourisme assure une coordination permanente et continue avec les acteurs du secteur en vue de "mobiliser tous les moyens humains et matériels dont dispose le secteur, afin de faire face à la propagation du Coronavirus", a conclu le communiqué. (APS)