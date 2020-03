Un contrebandier lourdement armé , arrêté à Hassi Messaoud (MDN)

un détachement de l'ANP a arrêté, Mardi ,à Ouargla, un contrebandier à bord d'un véhicule, après avoir refusé d'obtempérer et ouvert le feu sur les éléments du détachement, qui ont pu le maitriser, a indiqué Jeudi, le MDN, dans un communiqué. Le contrebandier a été arrêté lors d'une patrouille de reconnaissance menée près de Hassi Messaoud, et s’est soldée par la saisie d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, quatre chargeurs de munitions, 147 balles, une paire de jumelles et un téléphone satellitaire, ainsi que 240 litres de carburants.

Dans un autre contexte, des Garde-frontières ont saisi, à Tlemcen , 50 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont appréhendé, à El Tarf, Skikda et Tébessa en 5e Région Militaire, 5 narcotrafiquants en possession de 2.342 comprimés psychotropes.

Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar , individus et saisi 1,97 kilogramme de dynamite, 8 tubes d’allumage, 6 mètres de mèche de détonation, 60 kilogrammes de produits chimiques, ainsi que 1000 litres de carburants destinés à la contrebande, alors que des éléments de la Gendarmerie Nationale et des Garde-frontières ont intercepté douze 12 migrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et Aïn Témouchent .

NB/ Rédaction Web