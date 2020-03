SNTF : Réduction DE la circulation des trains de grandes lignes

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé hier la réduction de la circulation des trains de grandes lignes et ce, à compter du vendredi 20 mars, comme mesure de prévention contre le coronavirus.

«Dans le cadre des mesures de protection et des procédures en matière d’hygiène pour la prévention contre la pandémie de coronavirus et aussi pour veiller à la sécurité de nos voyageurs, la SNTF informe son aimable clientèle de la réduction des circulations des trains de grandes lignes à compter du vendredi 20 mars 2020», a précisé un communiqué de la SNTF.

Cette réduction concerne les liaisons aller-retour entre Alger et Oran (10h00-10h00) et Alger-Bejaia (7h00 -15h00). Pour ce qui est des trains couchettes, la réduction de la circulation concerne les liaisons Alger-Touggourt, Alger-Annaba, et Oran-Bechar, note la même source. S’agissant du train reliant Alger à Tébessa, la réduction de la circulation sera effective à compter du samedi 21 mars.

«Cette mesure (réduction des circulations des trains de grandes lignes) est valable jusqu'à nouvel ordre», a fait savoir la SNTF invitant sa clientèle à se rapprocher de ses services au niveau des gares concernées pour plus d’informations.