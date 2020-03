L’ambassadrice allemande et la représentante résidente du PNUD reçues par la ministre de l’Environnement

La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Nassira Benharrats, a reçu, jeudi, l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne en Algérie, Ulrike Knotz, avec laquelle elle a évoqué les voies et moyens de développement du partenariat entre les deux pays en matière d'environnement et d'énergies renouvelables, a indiqué le ministère, dans un communiqué. La ministre a reçu également la représentante résidente du PNUD, Aliko Blerta, avec laquelle elle a examiné les voies et moyens d'établir un partenariat dans le domaine des énergies renouvelables qui devraient être une alternative aux hydrocarbures, a souligné le communiqué, précisant que l'audience s'est déroulée en présence du ministre délégué chargé de l'environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh.