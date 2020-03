Tissemsilt : Formation aux mesures de prévention

Quelque 319 professionnels de la santé, entre médecins et agents paramédicaux, ont bénéficié, dernièrement à Tissemsilt, de journées de formation autour des mesures de prévention du virus Corona, a-t-on appris, jeudi, du Directeur local de la santé et de la population (DSP). Intervenant dans le cadre du programme du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ces journées de formation ont été organisées au profit des personnels médical et paramédical des établissements hospitaliers publics et de proximité des daïras de Tissemsilt, Théniet El-Had et Bordj Bounaâma, a précisé à l'APS, Abdelkrim Benbia.