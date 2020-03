Mosquées : Des mesures préventives

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a fait état, jeudi, de mesures préventives à travers toutes les mosquées pour éviter la propagation du coronavirus, en application des décisions du président de la République et des orientations du Premier ministre. Dans une déclaration à la presse, au siège de son département, M. Belmahdi a précisé que la tutelle avait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation du coronavirus, en instruisant les directeurs de wilaya, et, par extension, les imams, d'accourcir au maximum le prêche de la prière du vendredi, en abordant le thème des mesures préventives et l'importance de l'hygiène et des ablutions. De surcroît, ces mesures s'inscrivent dans le cadre du système sanitaire préventif mis en place en Algérie, au moment où la pandémie du coronavirus prend des proportions alarmantes dans certains pays et l'apparition de nombre de cas au niveau national. À ce propos, le ministre des Affaires religieuses a instruit les imams de se focaliser sur ces mesures à chaque fois qu'ils ont à affronter le public, avec comme priorité éviter de se serrer la main ou de s'embrasser, car «n'étant pas une obligation». De même qu'il a invité les malades chroniques de s'abstenir de se rendre aux mosquées et de consulter les services spécialisés en cas de symptômes manifestés du Covid-19. M. Belmahdi a appelé également à considérer cette pathologie tout comme les autres maladies, à éviter «la panique» et à éviter les regroupements dans les mosquées et les espaces mitoyens, invitant toutes les franges de la société, y compris les médias et les institutions de l'Etat, à se mobiliser pour préserver le bien-être des citoyens.