Le DG du CHU-Benbadis de Constantine placé en détention préventive

Selon la même source, le mis en cause est poursuivi dans des affaires de corruption concernant "la passation de marchés publics en violation de la législation en vigueur" dans le cadre de sa fonction à la tête du CHU.

Le DG du CHU et le responsable du bureau des marchés du même établissement de santé ainsi que le principal approvisionneur de la même structure avaient été placés en juin 2019 sous contrôle judiciaire dans le cadre des poursuites dans une affaire "d’attribution et d’obtention d’avantages indus en matière de passation de marchés publics" et "abus de fonction".

APS