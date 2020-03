Destruction de 3 bombes artisanales à Tizi Ouzou et arrestation de 25 individus à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (MDN)

Trois bombes artisanales ont été détruites lundi à Tizi-Ouzou, tandis que 25 individus ont été arrêtés à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar et des objets divers destinés à la contrebande saisis à Iamenas, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mardi un communiqué du MDN. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a détruit, le 09 mars 2020, dans la localité d'Oued Aguergour, communede Draâ El Mizane, wilaya de Tizi-Ouzou, trois bombes de confection artisanale", précise le MDN."Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a saisi un

pistolet mitrailleur de type kalachnikov, deux chargeurs garnis de trente balles, dissimulés à bord d'un véhicule tout-terrain et ce, lors d'une patrouille de reconnaissance menée près de la bande frontalière à In Amenas , a ajoute le communiqué. "Des détachements de l’Armée Nationale Populaire ont arrêté, à

Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, vingt-cinq ndividus et saisi trois détecteurs de métaux, deux groupes électrogènes, un marteau piqueur, ainsi qu'un éhicule tout-terrain et 1000 litres de carburant destinés à la contrebande", a indiqué, par ailleurs, le MDN, ajoutant que 15 migrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen.