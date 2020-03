Saisie de plus de 150 Kg de kif traité à Tlemcen et Skikda (MDN)

Des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté, lors de deux opérations distinctes menées à Tlemcen et Skikda, un narcotrafiquant et saisi 123 kilogrammes de kif traité, tandis que des Garde-côtes ont saisi, à Oran, une autre quantité de la même substance s'élevant à 41 Kg , a indiqué le MDN, dans un communiqué. Ces opérations s’inscrivent dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont arrêté, le 8 mars à Tamanrasset , sept individus et saisi dix groupes électrogènes, 17 marteaux piqueurs et sept détecteurs de métaux, ainsi que deux véhicules tout-terrain, 7 quintaux de denrées alimentaires destinés à la contrebande et deux téléphones satellitaires. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté, à Biskra, trois individus à bord d'un camion chargé de 760kilogrammes de cuivre, tandis que 21 migrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Relizane.

NB/ Rédaction Web