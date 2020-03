Sidi Bel-Abbès: Décès de l’entraîneur Kaddour Ouandadji

L’entraîneur de football Kaddour Ouandadji est décédé dimanche au CHU Abdelkader-Hassani de Sidi Bel-Abbès à l’âge de 62 ans suite à une longue maladie, a-t-on appris de sa famille.Kaddour Ouandadji fut l’un des meilleurs entraîneurs de la ville de Sidi Bel-Abbès. Il a drivé plusieurs clubs de l’Ouest du pays dont l’USM Bel-Abbès, le SA Mohammadia, l'IRB Sougeur et le FCB Telagh.

Durant son parcours sportif, le défunt a réussi à acquérir une grande expérience sur le terrain. Plusieurs représentants de clubs de football de l’Ouest du pays, des entraîneurs et des anciens joueurs se sont déplacés au domicile du défunt pour présenter leurs condoléances et se recueillir à sa mémoire en évoquant ses qualités et son parcours riche en tant qu’entraîneur.

Le corps du défunt a été inhumé après la prière d’El Asr au cimetière de Sidi Bel-Abbès. (APS)