Deux militaires tombent en martyr à Chlef suite à l’explosion d’une bombe artisanale (ANP)

Deuxé" militaires au grade de Caporal Contractuel sont tombés en martyr samedi à Chlef, suite à l’explosion d’une bombe de confection artisanale, a déploré dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Lors d’une opération de fouille et de ratissage menée par un détachement de l'Armée nationale populaire dans la localité de Béni-Bouateb, wilaya de Chlef et suite à l’explosion d’une bombe de confection artisanale, deux militaires au grade de caporal contractuel sont tombés en martyr le 07 mars 2020. Il s'agit en l’occurrence de Bouskaia Billel et Nouasria Badis", a précisé la même source

"En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Général-Major Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire par Intérim adresse ses sincères condoléances aux familles et proches des deux Chouhada, réitérant que l'Armée nationale populaire poursuivra ses efforts, sans répit et quels que soient les sacrifices, pour traquer ces criminels et les neutraliser partout où ils se trouvent à travers l’ensemble du territoire national", a ajouté la même source. (APS)