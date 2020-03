Une mine de confection artisanale détruite à Sidi Bel Abbes (MDN)

Un Détachement combiné de l’ANP a découvert et détruit, une mine de confection artisanale et récupéré une quantité de munitions, dans la localité de Tafassour, wilaya de Sidi Bel Abbes, a indiqué Samedi, dans un communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, un Détachement combiné de l’ANP et des Garde-frontières, ont arrêté, à Ain Defla et Tlemcen, deux narcotrafiquants et saisi 46 kilogrammes et 795 grammes de kif traité. Selon la même source , des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Naâma, un narcotrafiquant en possession de 1 kilogramme de la même substance et 2 individus à bord d’une camionnette chargée de 10 quintaux de tabac à Biskra.

Dans le même contexte, un Détachement de l’ANP a saisi 4 groupes électrogènes et 5 marteaux piqueurs à Tamanrasset, tandis que des tentatives de contrebande de 8120 litres de carburants ont été déjouées à Souk-Ahras, El Taref et Tébessa.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté, à Relizane,2 individus en possession de 2 drones équipés de caméras.

