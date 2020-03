Le Ministre de l’Intérieur préside une cérémonie de sortie des promotions de la protection civile

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire Monsieur Kamal Beldjoud a présidé,Jeudi , au niveau de l’unité nationale d’instruction et d’intervention- Dar el Beida, la cérémonie de sortie de promotions de médecins, officiers, agents de la protection civile, en présence d'une importante délégation ministérielle, du directeur général de la sureté nationale et le directeur général de la protection civile, de personnalités relevant des institutions publiques civiles et militaires et de cadres Centraux relevant du Ministère de l'Intérieur et de la Protection Civile.

Les stagiaires promus, au nombre de 3090 dont 31 médecins officiers grade lieutenant, 482 officiers grade sous lieutenant et 2577 agents de la protection civile, ont bénéficié d’un enseignement théorique et pratique, qui a porté sur l’extinction, le secourisme, le sauvetage ainsi que la prévention, l’élaboration des plans d’intervention et la conduite à tenir pour la gestion des produits dangereux, leur offrant les aptitudes et qualifications nécessaires qui leur permettent d’accomplir leurs taches et missions avec dextérité et professionnalisme.