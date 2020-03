Formation professionnelle: Promouvoir la coopération avec le Soudan

La ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, Hoyem Benfriha ,a reçu Jeudi 5 Mars ,au siège de son département ministériel, Son Excellence El OBEID Mohamed El OBEID,Ambassadeur de la République du Soudan à Alger, dans le cadre d’une visite de courtoisie, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cette audience, « les deux parties ont souligné l’intérêt de promouvoir la coopération entre les deux pays , afin de permettre l’amorce d’un programme de partenariat, en matière de formation et d’enseignement professionnels ». A cet effet, il a été décidé, conjointement « de relancer l’inscription, dans le cadre des travaux de la prochaine session de la commission mixte intergouvernementale, des axes de coopération notamment , l’échange de programmes et de documentations techniques et pédagogiques et le perfectionnement et le recyclage des formateurs e des gestionnaires des établissements de formation professionnelle ».

