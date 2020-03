Tribunal Sidi M'hamed : Début du procès de Karim Tabou

Le procès de Karim Tabou, militant et porte-parole de "l'Union démocratique et sociale (UDS, non agréée)", a débuté mercredi au tribunal de Sidi M'Hamed d'Alger.Karim Tabou a été placé en détention provisoire le 12 septembre dernier à la prison de Koléa (Tipasa), pour "atteinte au moral de l'Armée" et à

"l’unité nationale", et "incitation à la violence".Après deux demandes rejetées, Karim Tabou a fini par être remis en liberté le 25 septembre 2019, mais moins de 24 heures après, il a été de nouveau arrêté et présenté, le 2 octobre de la même année, devant le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M'hamed qui l’a placé une nouvelle fois en détention provisoire. Karim Tabou (46 ans) préside une formation politique non agréée, dénommée "l'Union démocratique et sociale (UDS)". Il a été premier secrétaire du parti du Front des forces socialistes (FFS) entre 2007 et 2011.(APS)