Le président de la République présente ses condoléances à la famille du défunt Yahia Guidoum

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille de l'ancien ministre, Pr Yahia Guidoum, décédé mardi, indique un communiqué de la Présidence de la République.Le Président Tebboune a présenté, dans son message, "ses condoléances les plus attristées ainsi que sa profonde compassion, priant Dieu Le Tout-Puissant de prêter patience et réconfort à la famille du défunt, de 'entourer de Sa Sainte Miséricorde et l'accueillir en Son Vaste Paradis

aux cotés de ceux qu'Il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce

éternelle", a conclu le communiqué. (APS)