Décès de l'ancien ministre Yahia Guidoum

L'ancien ministre Yahia Guidoum est décédé mardi à Alger à l'âge de 79 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.

Natif de Constantine, Yahia Guidoum a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment celui de ministre de la Santé et de la Population de 1995 à 1999 et celui ministre de la Jeunesse et des Sports de 2005 à 2006.

Professeur en médecine, il était également chef de service orthopédie au CHU de Constantine.

Au plan politique, le défunt était membre dirigeant au sein du parti du Rassemblement national démocratique (RND).Le défunt sera inhumé mercredi à Constantine après la prière du Dohr.(APS)