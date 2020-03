Deux casemates pour terroristes détruites à Médea (MDN)

Deux bombes artisanales ont été découvertes dans ces abris, suite à une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de Oued Aiouedj, a ajouté la même source. En outre, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a découvert, lors d'une patrouille de reconnaissance dans la commune de Amoura, wilaya de Djelfa, une cache contenant dix fusils de chasse et trois canons pour fusils de chasse, tandis qu'un autre détachement de l’ANP a saisi, à Tamanrasset, 4,560 kilogrammes de dynamite, 27 détonateurs, 15 mètres de mèche de détonation, ainsi que 2 groupes électrogènes, 3 marteaux piqueurs et un détecteur de métaux.

Selon la même source, un détachement de l'ANP a intercepté, en coordination avec les services des Douanes, à Adrar , deux contrebandiers à bord d'un camion chargé de 1600 litres de carburants et 19800 litres de l'huile de table destinés à la contrebande. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté, à Skikda, quatre individus et saisi 245 quintaux de tabac et un fusil de chasse, alors qu'ils ont saisi, à El-Oued, une camionnette chargée de 1092 unités de différentes boissons. Par ailleurs, 82 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tamanrasset, Tlemcen, Djanet et Tébessa.

NB/ Rédaction Web