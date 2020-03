Pluies orageuses lundi soir sur plusieurs wilayas du Centre et de l'Est du pays (BMS)

Des averses de pluies, parfois orageuses, affecteront, à partir de lundi en soirée, plusieurs wilayas du Centre et de l'Est du pays, avec un niveau de vigilance "Orange", a indiqué le Centre national de météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS). Les wilayas concernées sont Alger, Blida, Bouira, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Mila et Constantine, a précisé le BMS, dont la validité s'étale du lundi à 20h00 au mardi à 03h00.Les quantités estimées varieront entre 15 et 25 mm. (APS)